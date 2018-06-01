В Барнауле Mercedes слетел в яму, где проходили ремонтные работы

Пострадавших в результате аварии нет

Пьяный водитель автомобиля Mercedes съехал в яму, где велись ремонтные работы, сообщает ДНД «Дорожный Патруль» Барнаула.

Инцидент произошел около 9 часов вечера 28 мая на улице Власихинской. Согласно информации, водитель не учел погодные условия, в результате не справился с управлением, и иномарка слетела в вырытую рабочими яму.

Поскольку у водителя имелись видимые признаки опьянения, сотрудниками проведен тест на месте. Результат — 1,226 мг/л. В итоге составлен протокол, а иномарку поместили на стоянку. Кроме того, в ходе разбирательства установлено, что водитель уже привлекался за управление автомобилем в пьяном виде.