В Барнауле Mercedes слетел в яму, где проходили ремонтные работы

Пострадавших в результате аварии нет
Пьяный водитель автомобиля Mercedes съехал в яму, где велись ремонтные работы, сообщает ДНД «Дорожный Патруль» Барнаула.
Инцидент произошел около 9 часов вечера 28 мая на улице Власихинской. Согласно информации, водитель не учел погодные условия, в результате не справился с управлением, и иномарка слетела в вырытую рабочими яму.
Поскольку у водителя имелись видимые признаки опьянения, сотрудниками проведен тест на месте. Результат — 1,226 мг/л. В итоге составлен протокол, а иномарку поместили на стоянку. Кроме того, в ходе разбирательства установлено, что водитель уже привлекался за управление автомобилем в пьяном виде.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Саша
Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дентЧитать статью
-
Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?Читать статью
-
Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?Читать статью
-
Ульяна
Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?Читать статью
-
Ульяна
Как часто можно делать данную процедуру?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий