В Барнауле на иномарку упал трамвайный провод, находящийся под напряжением

Инцидент произошел на улице Челюскинцев
Провода контактной сети упали на внедорожник, который следовал по рельсам за трамваем в Барнауле.
Дорожный инцидент произошел 30 августа на улице Челюскинцев. Как пишут подписчики паблика Barnaul22, в котором появилось видео инцидента, произошло короткое замыкание линейного контактора. В результате возникло задымление, и контактный провод оборвался.
Провод под напряжением упал на лобовое стекло автомобиля Lexus. Инцидент спровоцировал пробку на участке улицы. Электротранспорт также встал. Пострадавших нет.
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Алина
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Алена
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алена
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Evgen
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