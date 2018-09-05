В Барнауле на иномарку упал трамвайный провод, находящийся под напряжением

mavit
Автор: mavit Сентябрь 5, 2018 05:45

В Барнауле на иномарку упал трамвайный провод, находящийся под напряжением

Инцидент произошел на улице Челюскинцев

В Барнауле на иномарку упал трамвайный провод, находящийся под напряжением

Провода контактной сети упали на внедорожник, который следовал по рельсам за трамваем в Барнауле.

Дорожный инцидент произошел 30 августа на улице Челюскинцев. Как пишут подписчики паблика Barnaul22, в котором появилось видео инцидента, произошло короткое замыкание линейного контактора. В результате возникло задымление, и контактный провод оборвался.

Провод под напряжением упал на лобовое стекло автомобиля Lexus. Инцидент спровоцировал пробку на участке улицы. Электротранспорт также встал. Пострадавших нет.

 

 

 

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 5, 2018 05:45
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