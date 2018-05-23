В Барнауле на проспекте Калинина затруднено движение из-за порыва на сетях

Горячая вода вышла на проезжую часть

Порыв на теплосетях привел к большой пробке на проспекте Калинина в Барнауле.

ЧП произошло 22 мая утром в районе Жилплощадки. В результате выхода горячей воды на проезжую часть движение было затруднено. На месте же аварии просел асфальт, и образовалась яма.

Как рассказала АиФ-Алтай пресс-секретарь Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Анастасия Лукьянова, произошел порыв на теплосетях по контуру ТЭЦ-2. На данный момент магистраль перекрыта, ведется откачка воды. В ходе аварийно-восстановительных работ отключение горячего водоснабжения не произойдет.