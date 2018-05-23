В Барнауле на проспекте Калинина затруднено движение из-за порыва на сетях

Горячая вода вышла на проезжую часть
Порыв на теплосетях привел к большой пробке на проспекте Калинина в Барнауле.
ЧП произошло 22 мая утром в районе Жилплощадки. В результате выхода горячей воды на проезжую часть движение было затруднено. На месте же аварии просел асфальт, и образовалась яма.
Как рассказала АиФ-Алтай пресс-секретарь Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Анастасия Лукьянова, произошел порыв на теплосетях по контуру ТЭЦ-2. На данный момент магистраль перекрыта, ведется откачка воды. В ходе аварийно-восстановительных работ отключение горячего водоснабжения не произойдет.
Читайте также
- В Новоалтайске талые воды разрушают мост 0 09.Апр
- Начальник Следственного департамента МВД России оказался академиком и дворянином 1 27.Ноя
- Замена шаровых опор автомобиля своими руками 0 25.Дек
- В Шереметьево произошло столкновение двух самолетов 0 18.Дек
- На Урале при взрыве на металлургическом заводе погиб рабочий 0 19.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Добрый день...ваш сайт "Мой Бийск" информация , новости города Бийска.Вы озвучили информацию про библионочь , где озвучили о библиотеке г.…Читать статью
-
осуждать всегда простоЧитать статью
-
Анна
В с. Старобелокуриха, в СДК требуется художественный руководитель- баянист. Заработная плата 11000 рублей, предоставляется муниципальное жилье ( дом+ баня) +…Читать статью
-
Мек
КласЧитать статью
-
Виктория
Какие нужно сдать экзамены что бы поступить на медицинскую сестру? После девятого класса.Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий