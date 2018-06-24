В Барнауле на территории стадиона «Динамо» убирают рынок

На территории стадиона спиливают деревья

Павильоны на территории барнаульского стадиона «Динамо», в которых торговали продуктами, овощами-фруктами, кондитерскими изделиями, мелкой бакалеей, уже снесены.

Вещевые палатки, расположенные во входной зоне стадиона, «достаивают» последние дни.

«Зачистка» территории от торговых точек, как и идущая выкорчёвка растущих вдоль ограждения стадиона со стороны улицы Никитина, объясняется предстоящим благоустроительным ремонтом. Предполагается, что он продлится до осени. Опять же предположительно, по его завершению в какой-то части окружающей стадион территории найдётся место для нескольких единообразных торговых павильонов. Но точной информации по этому поводу у продавцов, как понял АиФ-Алтай из разговора с некоторыми из них, нет.

Фото: АиФ/ Константин Ермолин

Может быть, кто-то сочтёт, что на стадионе «Динамо» в принципе не должно быть никакой торговли (хотя он и использует по прямому назначению не часто). Но тогда предпринимателям, многие годы арендующим здесь торговые площади, должно быть предложено другое место. А этого, судя по словам собеседниц АиФ-Алтай, не было. Значит, несколько десятков человек довольно «скоропостижно» остались без работы.