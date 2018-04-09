В Барнауле нашли пропавшую 15-летнюю девочку

mavit
Автор: mavit Апрель 9, 2018 23:45

В Барнауле нашли пропавшую 15-летнюю девочку


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Разыскиваются в Алтайском крае

Поиски подростка велись с 26 февраля

В Барнауле нашли пропавшую 15-летнюю девочку

15-летнюю девочку, без вести пропавшую в Барнауле 26 февраля, нашли, сообщает СУ СК России по краю.

Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось. Школьницу передали сотрудникам социального учреждения, из которого она сбежала.

Напомним, из-за исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 9, 2018 23:45
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