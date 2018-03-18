В Барнауле нашли водителя, который скрылся после наезда на пешехода

Молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу

Водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП, нашли в Барнауле.

Как сообщили АиФ-Алтай в городской ГИБДД, авария произошла в 15:55 часов 13 марта на ул. Малахова, 138. Молодой человек 1998 года рождения переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, его сбил неустановленный автомобиль, водитель скрылся.

Пострадавшего доставили в горбольницу №1, ему оказали помощь и отпустили домой.

Группой розыска был установлен подозреваемый – мужчина 1986 года рождения, который управлял Honda CR-V.