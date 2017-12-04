В Барнауле незаконно были прописаны около 200 иностранцев

Обвинение предъявлено двум барнаульцам
Барнаульца обвиняют в незаконной прописке по адресу фирмы 152 иностранцев, сообщает пресс-служба УФСБ России по краю.
Мужчина, который является соучредителем фирмы, рассказал следствию, что регистрация граждан потребовалась из-за их трудоустройства. При этом фактический собственник коммерческой организации находился в неведении.
За прописку иностранцы платили от 500 до 1000 рублей с человека. По месту же регистрации они не проживали.
По подозрению в фиктивной прописке был задержан еще один житель Алтайского края. С апреля 2017 года в МФЦ мужчина подал целый пакет документов, согласно которым по нескольким адресам был прописан 21 иностранец. При этом собственники квартир осведомлены не были.
По данным фактам возбуждены два уголовных дела.
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