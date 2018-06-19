В Барнауле нянечку будут судить за отравление двоих детей крысиным ядом

mavit
Автор: mavit Июнь 19, 2018 17:45

В Барнауле нянечку будут судить за отравление двоих детей крысиным ядом

Дети нашли яд под кроватью

В Барнауле нянечку будут судить за отравление двоих детей крысиным ядом

Бывшую сотрудницу барнаульского детского сада будут судить за отравление двоих детей крысиным ядом. Как сообщил СКР с своем twitter, уголовное дело направлено в суд.

Напомним, 24 мая 2017 года в детском саду в пос. Новосиликатный г. Барнаула младший воспитатель увидела в руках у 4-летних детей шарики крысиного яда и экстренно вызвала скорую помощь. Детей оставили в больнице до утра, чтобы проследить за их состоянием. К счастью, последствий для их здоровья не наступило.

Оказалось, что дети нашли яд под кроватями, незадолго до ЧП в детсаду проводили дератизацию.

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mavit
Автор: mavit Июнь 19, 2018 17:45
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