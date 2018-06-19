В Барнауле нянечку будут судить за отравление двоих детей крысиным ядом

Дети нашли яд под кроватью

Бывшую сотрудницу барнаульского детского сада будут судить за отравление двоих детей крысиным ядом. Как сообщил СКР с своем twitter, уголовное дело направлено в суд.

Напомним, 24 мая 2017 года в детском саду в пос. Новосиликатный г. Барнаула младший воспитатель увидела в руках у 4-летних детей шарики крысиного яда и экстренно вызвала скорую помощь. Детей оставили в больнице до утра, чтобы проследить за их состоянием. К счастью, последствий для их здоровья не наступило.

Оказалось, что дети нашли яд под кроватями, незадолго до ЧП в детсаду проводили дератизацию.