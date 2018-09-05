В Барнауле обманутые вкладчики устроили пикет у банка

Некоторые лишились 4 млн рублей

Обманутые вкладчики устроили митинг у стен барнаульского офиса Азиатско-Тихоокеанского банка.

Как пишет «Недвижимость Алтай», несколько граждан решили вложить деньги в векселя из-за высокой процентной ставки. Но владельцем ценных бумаг был не банка, а компания «ФТК», которая является заемщиком банка. В конце апреля Центробанк, в том числе из-за вексельной схемы, ввел санацию (комплекс мероприятий по предупреждению банкротства), и АТБ теперь не может исполнять обязательства по векселям «ФТК».

По информации Центробанка, деньги граждан шли на погашение долгов компании ФТК. Люди потеряли более 4 млрд рублей.

Представители барнаульского офиса банка заявили, что сложившаяся ситуация с векселями никак не повлияла на работу кредитной организации. Пострадавшим же посоветовали обратиться за помощью в Службу по защите прав потребителей Банка России, а также в суд.