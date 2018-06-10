В Барнауле осудили группу лиц за вооруженное нападение на магазины

mavit
Автор: mavit Июнь 10, 2018 17:45

В Барнауле осудили группу лиц за вооруженное нападение на магазины

Обвиняемые осуждены также за вымогательство денег

В Барнауле осудили группу лиц за вооруженное нападение на магазины

Пять человек осудили в Барнауле за вымогательство и разбойное нападение на круглосуточные магазины.

По данным краевой прокуратуры, обвиняемые совершали нападение на продуктовые магазины ночью. Угрожая продавцу пистолетом, они забирали кассовые аппараты с выручкой. Нападавшие скрывали свои лица под маской.

Установлено также, что четверо из осужденных причастны к вымогательству денег у местного жители. Они выманили мужчину из дома и силой увезли за город. В лесу они поставили потерпевшего на колени и приставили к его голове пистолет, требуя 20 тыс. руб. Избив мужчину, они отвезли его в город.

Суд назначил наказание от 4 до 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также пострадавшие продавцы взыскали моральный вред.

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mavit
Автор: mavit Июнь 10, 2018 17:45
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