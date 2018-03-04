В Барнауле пенсионера чуть не задушили шторой ради 500 рублей

mavit
Автор: mavit Март 4, 2018 23:45

В Барнауле пенсионера чуть не задушили шторой ради 500 рублей

Осудили только одного нападавшего, личность второго пока не установлена

В Барнауле пенсионера чуть не задушили шторой ради 500 рублей

Барнаульца будут судить за разбойное нападение на пенсионера ради 500 рублей, сообщает краевая прокуратура.

В августе прошлого года обвиняемый вместе с неустановленным лицом напал на пожилого человека на приусадебном участке. Затем потерпевшего завели в дом, где стали требовать деньги. Пенсионера сначала избивали ногами по различным частям тела, а затем стали душить, используя полимерный пакет и штору. Забрав 500 рублей, нападавшие скрылись.

Был задержан только один злоумышленник, личность другого не установлена. Барнаульца приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

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mavit
Автор: mavit Март 4, 2018 23:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

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