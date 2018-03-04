В Барнауле пенсионера чуть не задушили шторой ради 500 рублей

Осудили только одного нападавшего, личность второго пока не установлена
Барнаульца будут судить за разбойное нападение на пенсионера ради 500 рублей, сообщает краевая прокуратура.
В августе прошлого года обвиняемый вместе с неустановленным лицом напал на пожилого человека на приусадебном участке. Затем потерпевшего завели в дом, где стали требовать деньги. Пенсионера сначала избивали ногами по различным частям тела, а затем стали душить, используя полимерный пакет и штору. Забрав 500 рублей, нападавшие скрылись.
Был задержан только один злоумышленник, личность другого не установлена. Барнаульца приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
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Зиновий
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Кирил
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