В Барнауле по дороге в школу пропала 15-летняя девочка

Все материалы сюжета
Разыскиваются в Алтайском крае
Волонтеры ищут подростка второй месяц
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивают 15-летнюю девочку из Барнаула, которая пропала по дороге в школу.
Поиски ведутся с 26 февраля 2018 года. Девочка может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы подростка: рост 168 см, среднее телосложение, черные волосы до плеч, карие глаза. Была одета в куртку, джинсы и бутсы. Вся одежда черного цвета.
Сообщить о местонахождении школьницы можно по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Читайте также
- В Алтайском крае организована «горячая линия» по обеспечению необходимого температурного режима в учреждениях образования 0 11.Окт
- В Алтайском крае закрыто движение по двум региональным автотрассам 0 09.Дек
- В Бийске задержана группа лиц, промышлявшая автокражами 0 05.Дек
- Игровые автоматы онлайн: многолинейные и прогрессивные игры 0 18.Фев
- В Барнауле в домах на ул.Смирнова пошли трещины из-за строительства высотки 0 25.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Дмитрий
Отличная статьяЧитать статью
-
Николай
Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважениемЧитать статью
-
галина
девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиямиЧитать статью
-
Татьяна
А, когда можно документы подовать?Читать статью
-
Gang
Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий