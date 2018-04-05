В Барнауле по дороге в школу пропала 15-летняя девочка

mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 11:46

В Барнауле по дороге в школу пропала 15-летняя девочка


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Разыскиваются в Алтайском крае

Волонтеры ищут подростка второй месяц

В Барнауле по дороге в школу пропала 15-летняя девочка

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивают 15-летнюю девочку из Барнаула, которая пропала по дороге в школу.

Поиски ведутся с 26 февраля 2018 года. Девочка может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы подростка: рост 168 см, среднее телосложение, черные волосы до плеч, карие глаза. Была одета в куртку, джинсы и бутсы. Вся одежда черного цвета.

Сообщить о местонахождении школьницы можно по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112.

 

 

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 11:46
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Комментарии

  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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