В Барнауле по дороге в школу пропала 15-летняя девочка

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Разыскиваются в Алтайском крае

Волонтеры ищут подростка второй месяц

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивают 15-летнюю девочку из Барнаула, которая пропала по дороге в школу.

Поиски ведутся с 26 февраля 2018 года. Девочка может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы подростка: рост 168 см, среднее телосложение, черные волосы до плеч, карие глаза. Была одета в куртку, джинсы и бутсы. Вся одежда черного цвета.

Сообщить о местонахождении школьницы можно по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112.