В Барнауле полицейский добился компенсации морального вреда за оскорбление

Помимо уголовного наказания барнаулец понесет еще и материальную ответственность
Барнаульский полицейский отсудил 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Как сообщает прокуратура, местный житель в одном из развлекательных заведений города публично оскорбил сотрудника полиции, который был при исполнении.
Гражданина осудили по статье 319 УК. После вынесения приговора полицейский подал иск о взыскании морального вреда. Суд удовлетворил просьбу истца.
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