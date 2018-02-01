В Барнауле полицейский добился компенсации морального вреда за оскорбление

Помимо уголовного наказания барнаулец понесет еще и материальную ответственность

Барнаульский полицейский отсудил 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщает прокуратура, местный житель в одном из развлекательных заведений города публично оскорбил сотрудника полиции, который был при исполнении.

Гражданина осудили по статье 319 УК. После вынесения приговора полицейский подал иск о взыскании морального вреда. Суд удовлетворил просьбу истца.