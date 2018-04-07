В Барнауле после исчезновения школьницы возбудили дело по статье «убийство»

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Разыскиваются в Алтайском крае

15-летнюю девочку разыскивают с 28 февраля

Уголовное дело по статье «убийство» возбудили после безвестного исчезновения 15-летней девочки в Барнауле.

Решение было принято следственным комитетом по результатам доследственной проверки.

Напомним, школьница пропала 28 февраля текущего года. Из-за того, что ее родители были лишены прав, ее поместили в социальный центр, откуда она часто сбегала.

Приметы без вести пропавшей: рост 162 см, черные волосы (длинное каре), карие глаза, на нижней губе пирсинг. Была одета в черного цвета пуховик, джинсы, ботинки и коричневую шапку с «ушками». При себе у девочки была сумка черного цвета и телефон.