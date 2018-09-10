В Барнауле после массового ДТП иномарка врезалась в светофор

В ГИБДД рассказали подробности аварии
Три автомобиля столкнулись на перекрестке проспекта Ленина и ул. Гоголя в Барнауле, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.
ДТП произошло 6 сентября во второй половине дня. После удара один из автомобилей врезался в светофор. Транспортное средство получило серьезные повреждения передней части кузова.
Известно, что обошлось без пострадавших. Более подробная информация будет позже.
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