В Барнауле после массового ДТП иномарка врезалась в светофор

mavit
Автор: mavit Сентябрь 10, 2018 05:45

В Барнауле после массового ДТП иномарка врезалась в светофор

В ГИБДД рассказали подробности аварии

В Барнауле после массового ДТП иномарка врезалась в светофор

Три автомобиля столкнулись на перекрестке проспекта Ленина и ул. Гоголя в Барнауле, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.

ДТП произошло 6 сентября во второй половине дня. После удара один из автомобилей врезался в светофор. Транспортное средство получило серьезные повреждения передней части кузова.

Известно, что обошлось без пострадавших. Более подробная информация будет позже.

 

 

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Сентябрь 10, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии