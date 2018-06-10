В Барнауле после наезда на пешехода ищут водителя красной машины

mavit
Автор: mavit Июнь 10, 2018 17:45

В Барнауле после наезда на пешехода ищут водителя красной машины

Также разыскиваются очевидцы ДТП

В Барнауле после наезда на пешехода ищут водителя красной машины

Водителя легкового автомобиля красного цвета разыскивают в Барнауле после наезда на пешехода.

По данным ГИБДД, авария произошла в 17:00 часов 5 июня на ул. Попова, 214. Седан сбил мужчину-пешехода, водитель скрылся. ГИБДД разыскивает всех, кому что-либо известно об этом ДТП.

Контактные телефоны: 393-605, 391-090, 393-555 или 02.

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mavit
Автор: mavit Июнь 10, 2018 17:45
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