В Барнауле после наезда на пешехода ищут водителя красной машины

Также разыскиваются очевидцы ДТП

Водителя легкового автомобиля красного цвета разыскивают в Барнауле после наезда на пешехода.

По данным ГИБДД, авария произошла в 17:00 часов 5 июня на ул. Попова, 214. Седан сбил мужчину-пешехода, водитель скрылся. ГИБДД разыскивает всех, кому что-либо известно об этом ДТП.

Контактные телефоны: 393-605, 391-090, 393-555 или 02.