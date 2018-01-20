В Барнауле пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем доме

mavit
Автор: mavit Январь 20, 2018 17:45

В Барнауле пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем доме

Пострадавших при пожаре нет

В Барнауле пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем доме

Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов в частном доме, где произошел крупный пожар.

Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС России по краю, 16 января в 16:22 на место пожара отправились 7 единиц техники и 33 человека от МЧС. На момент прибытия крыша двухэтажного дома на ул. Бородкина горела открытым огнем. Из-за сильного задымления привлекались пять подразделений дымозащитной службы. Площадь пожара составила 100 кв.м. Только через час огонь удалось потушить.

Из горящего дома огнеборцы успели вынести два газовых баллона и спасли автомобиль Mitsubishi. 

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электротехнического оборудования.

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mavit
Автор: mavit Январь 20, 2018 17:45
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