В Барнауле пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов в горящем доме

Пострадавших при пожаре нет
Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов в частном доме, где произошел крупный пожар.
Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС России по краю, 16 января в 16:22 на место пожара отправились 7 единиц техники и 33 человека от МЧС. На момент прибытия крыша двухэтажного дома на ул. Бородкина горела открытым огнем. Из-за сильного задымления привлекались пять подразделений дымозащитной службы. Площадь пожара составила 100 кв.м. Только через час огонь удалось потушить.
Из горящего дома огнеборцы успели вынести два газовых баллона и спасли автомобиль Mitsubishi.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электротехнического оборудования.
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