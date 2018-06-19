В Барнауле произошло ДТП с участием «скорой помощи»

mavit
Автор: mavit Июнь 19, 2018 17:45

В Барнауле произошло ДТП с участием «скорой помощи»

В Барнауле произошло ДТП с участием «скорой помощи»

Авария с участием «скорой помощи» произошла в Барнауле вечером 15 июня. Столкновение произошло на «Горе» недалеко от автобусной остановки «Школьная».

По словам очевидцев, автомобиль «скорой помощи» резко перестроился в правый ряд, водитель Toyota Mark II не успел затормозить, и машина врезалась в «буханку». «Скорая» получила незначительные повреждения, а Toyota серьезно разбита.

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 19, 2018 17:45
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