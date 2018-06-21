В Барнауле пропал 32-летний мужчина

mavit
Автор: mavit Июнь 21, 2018 23:45

В Барнауле пропал 32-летний мужчина


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Разыскиваются в Алтайском крае

Мужчину разыскивают со 2 июня

В Барнауле пропал 32-летний мужчина

32-летнего барнаульца разыскивают волонтеры поискового отряда «Лиза Арерт».

Алексей Кадышев пропал 2 июня 2018 года.

Приметы: рост 168 см, телосложение среднее, темно-русые волосы, серые глаза. Одежда: серая куртка, черные брюки и темно-синие кроссовки.

Телефон «горячей линии»: 8 (800) 700-54-52 или 112.

 

 

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 21, 2018 23:45
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