В Барнауле пропал 32-летний мужчина

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Разыскиваются в Алтайском крае
Мужчину разыскивают со 2 июня
32-летнего барнаульца разыскивают волонтеры поискового отряда «Лиза Арерт».
Алексей Кадышев пропал 2 июня 2018 года.
Приметы: рост 168 см, телосложение среднее, темно-русые волосы, серые глаза. Одежда: серая куртка, черные брюки и темно-синие кроссовки.
Телефон «горячей линии»: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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