В Барнауле пропал пенсионер, который ходит с двумя тростями

Мужчина деозриентирован
64-летний Александр Коновалов пропал в Алтайском крае. О барнаульце ничего не известно с 7 сентября, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Приметы Александра Коновалова: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы. Дезориентирован, носит бороду, имеет при себе черную сумку через плечо и две трости.
В день исчезновения был в черной куртке, темных штанах, черных сланцах и серой кепке.
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