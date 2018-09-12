В Барнауле пропал пенсионер, который ходит с двумя тростями

mavit
Автор: mavit Сентябрь 12, 2018 17:45

В Барнауле пропал пенсионер, который ходит с двумя тростями

Мужчина деозриентирован

В Барнауле пропал пенсионер, который ходит с двумя тростями

64-летний Александр Коновалов пропал в Алтайском крае. О барнаульце ничего не известно с 7 сентября, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы Александра Коновалова: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы. Дезориентирован, носит бороду, имеет при себе черную сумку через плечо и две трости. 

В день исчезновения был в черной куртке, темных штанах, черных сланцах и серой кепке. 

 

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 12, 2018 17:45
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