В Барнауле провалился асфальт на улице 80-й Гвардейской Дивизии

Образовавшаяся в результате провала асфальта яма не огорожена
Барнаульцы сообщают о провале асфальта на улице 80-й Гвардейской Дивизии. Информация появилась в паблике Barnaul22.
Яма, которая уже заполнилась водой, появилась рядом с проезжей частью. По словам очевидцев, еще одна яма обнаружена на улице Петра Сухова.
Напомним, в мае 2016 года на проспекте Крансоармейском под асфальт провалился автомобиль. Тогда в МЧС заявили, что провалы асфальта происходят часто. Это может быть вызвано повреждением инженерных сетей и коммуникаций или подмыванием грунта.
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