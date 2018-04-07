В Барнауле провалился асфальт на улице 80-й Гвардейской Дивизии

mavit
Автор: mavit Апрель 7, 2018 17:45

В Барнауле провалился асфальт на улице 80-й Гвардейской Дивизии

Образовавшаяся в результате провала асфальта яма не огорожена

В Барнауле провалился асфальт на улице 80-й Гвардейской Дивизии

Барнаульцы сообщают о провале асфальта на улице 80-й Гвардейской Дивизии. Информация появилась в паблике Barnaul22.

Яма, которая уже заполнилась водой, появилась рядом с проезжей частью. По словам очевидцев, еще одна яма обнаружена на улице Петра Сухова.

Напомним, в мае 2016 года на проспекте Крансоармейском под асфальт провалился автомобиль. Тогда в МЧС заявили, что провалы асфальта происходят часто. Это может быть вызвано повреждением инженерных сетей и коммуникаций или подмыванием грунта.

 

 

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 7, 2018 17:45
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