В Барнауле расследуют дело о нарушении тайны телефонных переговоров

Под подозрением сотрудница сотовой компании.

Дело о нарушении тайны телефонных переговоров расследуют в Барнауле, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Под подозрением сотрудница сотовой компании, которая имела доступ к информации о звонках и могла использовать служебное положение.

По версии следствия, подозреваемая вступила в сговор с другим обвиняемым, который подыскивал «клиентов». Она распечатывала детализацию телефонных звонков того или иного абонента и получала за это деньги. Членам преступной группы грозят штрафы от 100 до 300 тясяч рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет.