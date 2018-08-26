В Барнауле разыскивают свидетелей ночного наезда на пешехода

Пострадал мужчина 1951 года рождения
Свидетелей ночного наезда на пешехода разыскивает ГИБДД Барнаула.
ДТП произошло в 02:00 часа 11 августа на ул. Попова, 68а. Был сбит мужчина 1951 года рождения, водитель скрылся. Марка машины, возраст, пол и другие приметы водителя не известны.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефону розыска (393-554), либо по телефонам дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.
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