В Барнауле разыскивают свидетелей ночного наезда на пешехода

mavit
Автор: mavit Август 26, 2018 05:45

В Барнауле разыскивают свидетелей ночного наезда на пешехода

Пострадал мужчина 1951 года рождения

В Барнауле разыскивают свидетелей ночного наезда на пешехода

Свидетелей ночного наезда на пешехода разыскивает ГИБДД Барнаула.

ДТП произошло в 02:00 часа 11 августа на ул. Попова, 68а. Был сбит мужчина 1951 года рождения, водитель скрылся. Марка машины, возраст, пол и другие приметы водителя не известны.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефону розыска (393-554), либо по телефонам дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.

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mavit
Автор: mavit Август 26, 2018 05:45
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  • Алена

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