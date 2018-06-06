В Барнауле разыскивают женщину, которая нуждается в медицинской помощи



Все материалы сюжета

Разыскиваются в Алтайском крае

Женщина ушла из дома 2 июня

63-летняя женщина без вести пропала в Барнауле 2 июня, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

По имеющимся данным, женщина нуждается в медицинской помощи.

Ее приметы: рост 172-174 см, худощавое телосложение, волосы русые с сединой, голубые глаза.

В день исчезновения она была в розовой ветровке, длинной черной юбке, черном платке и коричневых ботинках. С собой у нее были два пакета с вещами.

Телефон «горячей линии»: 8 (800) 700-54-52 или 112.