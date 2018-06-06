В Барнауле разыскивают женщину, которая нуждается в медицинской помощи

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Разыскиваются в Алтайском крае
Женщина ушла из дома 2 июня
63-летняя женщина без вести пропала в Барнауле 2 июня, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
По имеющимся данным, женщина нуждается в медицинской помощи.
Ее приметы: рост 172-174 см, худощавое телосложение, волосы русые с сединой, голубые глаза.
В день исчезновения она была в розовой ветровке, длинной черной юбке, черном платке и коричневых ботинках. С собой у нее были два пакета с вещами.
Телефон «горячей линии»: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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Саша
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Дмитрий Волох
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Дмитрий Волох
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Ульяна
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