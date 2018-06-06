В Барнауле разыскивают женщину, которая нуждается в медицинской помощи

mavit
Автор: mavit Июнь 6, 2018 05:45

В Барнауле разыскивают женщину, которая нуждается в медицинской помощи


Все материалы сюжета

Разыскиваются в Алтайском крае

Женщина ушла из дома 2 июня

В Барнауле разыскивают женщину, которая нуждается в медицинской помощи

63-летняя женщина без вести пропала в Барнауле 2 июня, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

По имеющимся данным, женщина нуждается в медицинской помощи.

Ее приметы: рост 172-174 см, худощавое телосложение, волосы русые с сединой, голубые глаза.

В день исчезновения она была в розовой ветровке, длинной черной юбке, черном платке и коричневых ботинках. С собой у нее были два пакета с вещами.

Телефон «горячей линии»: 8 (800) 700-54-52 или 112.

 

 

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июнь 6, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии