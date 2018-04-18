В Барнауле разыскивают женщину в белых босоножках

Все материалы сюжета
Разыскиваются в Алтайском крае
Женщина пропала 15 апреля
64-летняя жительница Барнаула разыскивается волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт».
Женщина без вести пропала 15 апреля 2018 года. Она дезориентирована.
Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, седые волосы до плеч, глаза серые. Была одета в темно-синее пальто, зеленый сарафан, коричневые колготки и белые босоножки. С собой у нее была зеленая сумка.
Сообщить о местонахождении человека можно по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Тимур
Отличная статья!Читать статью
-
Stroitelstvo.Guru
В инновационной стратегии развития города Бийска как наукограда наряду с оборонным центром и полюсом нанотехнологий, одним из полюсов роста является…Читать статью
-
Сергей
Спасибо! Очень познавательная статья про окна. Фирма толковая, позвонил по общался с менеджером.Читать статью
-
hacker
Бесплатный Play МаркетеЧитать статью
-
Надежда
Вчера нанесли на стену. Честно говоря, очень боялись большого веса и ширины полотна... Но... Как-то все гладко прошло. Как раз…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий