В Барнауле разыскивают женщину в белых босоножках

mavit
Автор: mavit Апрель 18, 2018 23:45

В Барнауле разыскивают женщину в белых босоножках


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Разыскиваются в Алтайском крае

Женщина пропала 15 апреля

В Барнауле разыскивают женщину в белых босоножках

64-летняя жительница Барнаула разыскивается волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт».

Женщина без вести пропала 15 апреля 2018 года. Она дезориентирована.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, седые волосы до плеч, глаза серые. Была одета в темно-синее пальто, зеленый сарафан, коричневые колготки и белые босоножки. С собой у нее была зеленая сумка.

Сообщить о местонахождении человека можно по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112.

 

 

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 18, 2018 23:45
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