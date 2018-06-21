В Барнауле сильный ветер сорвал крыши и повалил деревья

Барнаульцы делятся фотографиями последствий штормового ветра

Поврежденные машины, сломанные деревья и металлические конструкции – таковы последствия сильного ветра, который обрушился 19 июня на Барнаул. Горожане выкладывают фотографии из различных районов города в паблике Barnaul22.

По словам барнаульцев, погода резко поменялась поздно вечером. Сильные порывы ветра раскачивали деревья и рекламные конструкции. В итоге плохо закрепленные объекты срывались. Так, на улице Малахова на земле оказался рекламный щит. Деревья не выдержали порывов и сломались на проспекте Ленина, улице Горно-Алтайской, на аллее Георгия Исакова. По словам очевидцев, деревья перекрыли проезжую часть, а на пр. Ленина ветки разбли стекло машины.

Кроме того, многие горожане жаловались на отсутствие света. Из-за непогоды перебои с электроэнергией возникали в разных районах города. Бушевал ветер и на трассе. Так, перед Черепаново сдуло остановку.

«Буря прям шикарная была. У соседа забор свалило, крышу завернуло», — пишет подписчик паблика.

В Барнауле ведется массовая уборка поваленных ветром деревьев

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Как рассказали АиФ-Алтай в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщений от горожан не поступало, помощь никому не потребовалась.

Напомним, синоптики передали в регионе штормовое предупреждение. Причин тому несколько. Это и аномально жаркая погода из-за чего пожароопасная обстановка ухудшилась, и сильный ветер с дождем и грозами.