В Барнауле спустя месяц нашли пропавшую 17-летнюю девушку

Девочка ушла из дома 21 марта
17-летнюю жительницу Барнаула, пропавшую 21 марта, нашли спустя месяц.
Девочка жива, здорова и находится с родителями. С ней и с ее родными проведена беседа, чтобы исключить повторение ситуации.
Напомним, из-за длительного отсутствия девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Алтайские следователи рассказали о причинах ухода детей из дома
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