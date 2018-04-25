В Барнауле спустя месяц нашли пропавшую 17-летнюю девушку

Девочка ушла из дома 21 марта

17-летнюю жительницу Барнаула, пропавшую 21 марта, нашли спустя месяц.

Девочка жива, здорова и находится с родителями. С ней и с ее родными проведена беседа, чтобы исключить повторение ситуации.

Напомним, из-за длительного отсутствия девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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