В Барнауле столкнулись трамвай и автобус

ДТП произошло 15 ноября на ул. Малахова

Трамвай и пассажирский автобус столкнулись на ул. Малахова в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.

ДТП произошло утром 15 ноября на «кольце» в районе Кардиоцентра. В результате аварии затруднено движение на данном участке дороги.

Факт дорожно-транспортного происшествия АиФ-Алтай в ГИБДД подтвердили, подробности будут известны позже. На место выехал экипаж ДПС.