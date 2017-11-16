В Барнауле столкнулись трамвай и автобус

mavit
Автор: mavit Ноябрь 16, 2017 17:45

В Барнауле столкнулись трамвай и автобус

ДТП произошло 15 ноября на ул. Малахова

В Барнауле столкнулись трамвай и автобус

Трамвай и пассажирский автобус столкнулись на ул. Малахова в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.

ДТП произошло утром 15 ноября на «кольце» в районе Кардиоцентра. В результате аварии затруднено движение на данном участке дороги.

Факт дорожно-транспортного происшествия АиФ-Алтай в ГИБДД подтвердили, подробности будут известны позже. На место выехал экипаж ДПС.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 16, 2017 17:45
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