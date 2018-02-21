В Барнауле судят 9 человек за инсценировку ДТП

Обвиняемые похищали деньги у страховой компании

Девять участников преступной группы будут судить в Барнауле за инсценировку ДТП и хищение более 3 млн рублей. Сообщает краевая прокуратура.

Фигуранты дела являлись сотрудниками аварийного комиссариата, экспертной организации, автомастерской и страховой компании.

Они инсценировали ДТП, составляли фиктивные акты, а затем подделывали документы в страховую компанию. После получения на ремонт ТС денег они делили их между собой.

Уголовное дело о крупном мошенничестве передано в суд.