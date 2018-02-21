В Барнауле судят 9 человек за инсценировку ДТП

Обвиняемые похищали деньги у страховой компании
Девять участников преступной группы будут судить в Барнауле за инсценировку ДТП и хищение более 3 млн рублей. Сообщает краевая прокуратура.
Фигуранты дела являлись сотрудниками аварийного комиссариата, экспертной организации, автомастерской и страховой компании.
Они инсценировали ДТП, составляли фиктивные акты, а затем подделывали документы в страховую компанию. После получения на ремонт ТС денег они делили их между собой.
Уголовное дело о крупном мошенничестве передано в суд.
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володя
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Анна
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