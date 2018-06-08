В Барнауле такси сбило пенсионера на пешеходном переходе

ДТП произошло на проспекте Строителей

Такси сбило 65-летнего мужчину на проспекте Строителей в Барнауле, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.

ДТП произошло 4 июня в 17:30 возле дома №36б. 21-летний молодой человек на Hyundai Solaris сбил мужчину, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеходу оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потрбовалась. По факту аварии проводится проверка.