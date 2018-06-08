В Барнауле такси сбило пенсионера на пешеходном переходе

ДТП произошло на проспекте Строителей
Такси сбило 65-летнего мужчину на проспекте Строителей в Барнауле, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.
ДТП произошло 4 июня в 17:30 возле дома №36б. 21-летний молодой человек на Hyundai Solaris сбил мужчину, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеходу оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потрбовалась. По факту аварии проводится проверка.
Читайте также
- Барнаульская пенсионерка погибла под колесами «Ауди» 0 10.Окт
- Жителя Алтайского края посадят за убийство полуторагодовалого ребенка 0 23.Дек
- Различные функции игровых автоматов 0 21.Янв
- Шесть человек пострадало в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Р-256 0 16.Мар
- В Алтайском крае за помощь в поисках пропавшего мужчины дают вознаграждение 0 12.Фев
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Саша
Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дентЧитать статью
-
Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?Читать статью
-
Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?Читать статью
-
Ульяна
Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?Читать статью
-
Ульяна
Как часто можно делать данную процедуру?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий