В Барнауле такси сбило пенсионера на пешеходном переходе

mavit
Автор: mavit Июнь 8, 2018 11:45

В Барнауле такси сбило пенсионера на пешеходном переходе

ДТП произошло на проспекте Строителей

В Барнауле такси сбило пенсионера на пешеходном переходе

Такси сбило 65-летнего мужчину на проспекте Строителей в Барнауле, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.

ДТП произошло 4 июня в 17:30 возле дома №36б. 21-летний молодой человек на Hyundai Solaris сбил мужчину, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеходу оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потрбовалась. По факту аварии проводится проверка.

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mavit
Автор: mavit Июнь 8, 2018 11:45
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