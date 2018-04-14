В Барнауле Toyota насмерть сбила мужчину и женщину

ДТП произошло на Гоньбинском тракте
Иномарка насмерть сбила двух пешеходов на Гоньбинском тракте, сообщает ГУ МВД России по краю.
По данным полиции, 11 апреля в 21:25 недалеко от села Землянуха 44-летний водитель Toyota RAV4 сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Пешеходы скончались до приезда скорой помощи.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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