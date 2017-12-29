В Барнауле упала новогодняя ель

Инцидент произошел 26 декабря утром

В Индустриальном районе упала установленная у торгового центра новогодняя ель. Инцидент произошел 26 декабря утром у ТЦ «Праздничный».

По мнению очевидцев, причиной могла стать непогода. О пострадавших информация не поступала.

Похоже, погода всерьез решила испортить праздник горожанам. Так, из-за плюсовой температуры начал таять снежный городок и конкурсные ледяные фигуры на площади Сахарова.

Отметим, 26 декабря в крае прогнозируют мокрый снег, гололед, усиление ветра. Из-за плохой погоды водителей просят не выезжать за город, а пешеходов быть внимательными на дорогах. Так, только за утро было зафиксировано на территории Барнаула 11 ДТП.