В Барнауле упала новогодняя ель

mavit
Автор: mavit Декабрь 29, 2017 05:45

В Барнауле упала новогодняя ель

Инцидент произошел 26 декабря утром

В Барнауле упала новогодняя ель

В Индустриальном районе упала установленная у торгового центра новогодняя ель. Инцидент произошел 26 декабря утром у ТЦ «Праздничный».

По мнению очевидцев, причиной могла стать непогода. О пострадавших информация не поступала.

Похоже, погода всерьез решила испортить праздник горожанам. Так, из-за плюсовой температуры начал таять снежный городок и конкурсные ледяные фигуры на площади Сахарова.

Отметим, 26 декабря в крае прогнозируют мокрый снег, гололед, усиление ветра. Из-за плохой погоды водителей просят не выезжать за город, а пешеходов быть внимательными на дорогах. Так, только за утро было зафиксировано на территории Барнаула 11 ДТП.

 

 

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Декабрь 29, 2017 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Ето самый лучший игра в мире мне очень нравится

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Игра очень хороший

    Читать статью
  • Анастасия

    Анастасия

    Платно... Везде на юриста платно

    Читать статью
  • Сергей

    Сергей

    Статья написана, вероятно, давно и перепечатана сегодня. Где Вы нашли сегодня краны по 100 -500 сатошей? Бред какой-то...

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии