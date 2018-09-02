В Барнауле уже почти месяц разыскивают без вести пропавшего мужчину

mavit
Автор: mavit Сентябрь 2, 2018 17:45

В Барнауле уже почти месяц разыскивают без вести пропавшего мужчину


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Разыскиваются в Алтайском крае

Поиски ведутся со 2 августа

В Барнауле уже почти месяц разыскивают без вести пропавшего мужчину

57-летнего мужчину из Барнаула разыскивают уже почти месяц. Волонтеры просят помощи в поисках без вести пропавшего.

Барнаулец Сергей Беляев пропал 2 августа 2018 года.

Его приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, русые волосы (есть залысины), голубые глаза. Был одет в серую майку, серые брюки и черные туфли.

Сообщить о местонахождении мужчины можно по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112.

 

 

 

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 2, 2018 17:45
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  • Алина

    Алина

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  • Evgen

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