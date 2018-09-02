В Барнауле уже почти месяц разыскивают без вести пропавшего мужчину

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Разыскиваются в Алтайском крае
Поиски ведутся со 2 августа
57-летнего мужчину из Барнаула разыскивают уже почти месяц. Волонтеры просят помощи в поисках без вести пропавшего.
Барнаулец Сергей Беляев пропал 2 августа 2018 года.
Его приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, русые волосы (есть залысины), голубые глаза. Был одет в серую майку, серые брюки и черные туфли.
Сообщить о местонахождении мужчины можно по тел.: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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