В Барнауле в домах на ул.Смирнова пошли трещины из-за строительства высотки

Угрозы жизни и здоровью людей нет.

Трещины появились на стенах многоквартирных домов, расположенных на ул. Смирнова в Барнауле, из-за строительства соседней высотки, сообщает городская администрация.

Жильцы домов №92 и 79 сначала почувствовали сильную вибрацию, после которой на стенах стали появляться трещины. По словам специалистов ГОЧС, причиной тому стала работа тяжелой вибротехники, которая привлекается при строительстве дома №77 по улице Смирнова.

В связи с этим стройку остановили. После проверки установили маяк контроля на дом №92, где было обнаружено больше всего трещин.

Специалисты технадзора утверждают, что опасности разрушения домов нет.