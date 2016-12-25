В Барнауле в домах на ул.Смирнова пошли трещины из-за строительства высотки

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 12:45

В Барнауле в домах на ул.Смирнова пошли трещины из-за строительства высотки

Угрозы жизни и здоровью людей нет.

В Барнауле в домах на ул.Смирнова пошли трещины из-за строительства высотки

Трещины появились на стенах многоквартирных домов, расположенных на ул. Смирнова в Барнауле, из-за строительства соседней высотки, сообщает городская администрация.

Жильцы домов №92 и 79 сначала почувствовали сильную вибрацию, после которой на стенах стали появляться трещины. По словам специалистов ГОЧС, причиной тому стала работа тяжелой вибротехники, которая привлекается при строительстве дома №77 по улице Смирнова.

В связи с этим стройку остановили. После проверки установили маяк контроля на дом №92, где было обнаружено больше всего трещин. 

Специалисты технадзора утверждают, что опасности разрушения домов нет.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 12:45
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