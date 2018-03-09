В Барнауле в ДТП с пассажирским автобусом пострадал мужчина

Обстоятельства ДТП устанавливаются
Водитель иномарки пострадал, попав в ДТП с пассажирским автобусом 4 марта в Барнауле, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.
Авария произошла в 14:20 рядом с перекрестком ул. Э. Алексеевой и 40 лет Октября. В результате столкновения автомобиля «Mitsubishi Montero Sport» и автобуса, следовавшего по маршруту №29, пострадал 51-летний мужчина. Ему оказана помощь в больнице №1.
По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
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