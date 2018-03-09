В Барнауле в ДТП с пассажирским автобусом пострадал мужчина

Обстоятельства ДТП устанавливаются

Водитель иномарки пострадал, попав в ДТП с пассажирским автобусом 4 марта в Барнауле, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.

Авария произошла в 14:20 рядом с перекрестком ул. Э. Алексеевой и 40 лет Октября. В результате столкновения автомобиля «Mitsubishi Montero Sport» и автобуса, следовавшего по маршруту №29, пострадал 51-летний мужчина. Ему оказана помощь в больнице №1.

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.