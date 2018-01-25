В Барнауле в ДТП с тремя автомобилями пострадал 20-летний парень

ДТП произошло на пр. Калинина
20-летний молодой человек пострадал в ДТП с тремя автомобилями на пр. Калинина, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.
23 января в 14:15 в районе дома №15 столкнулись три автомобиля — ВАЗ-2115, Mitsubishi Lancer и Toyota Crown. Пассажир ВАЗ в результате столкновения получил травмы, ему была оказана медпомощь.
В аварии серьезно пострадали сами транспортные средства. По факту ДТП проводится проверка.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Александр
Очень сложно найти какую либо работу за границей. Нужно очень много документов, да и вообще, вакансию трудно где-то найти.Читать статью
-
ЕГОР
я хочю поступить на сварщика на базе 9 классаЧитать статью
-
Данил Сафронов
У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…Читать статью
-
Артем
Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культурыЧитать статью
-
Лена
Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий