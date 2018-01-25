В Барнауле в ДТП с тремя автомобилями пострадал 20-летний парень

ДТП произошло на пр. Калинина

20-летний молодой человек пострадал в ДТП с тремя автомобилями на пр. Калинина, сообщили АиФ-Алтай в ГИБДД по городу.

23 января в 14:15 в районе дома №15 столкнулись три автомобиля — ВАЗ-2115, Mitsubishi Lancer и Toyota Crown. Пассажир ВАЗ в результате столкновения получил травмы, ему была оказана медпомощь.

В аварии серьезно пострадали сами транспортные средства. По факту ДТП проводится проверка.