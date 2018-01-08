В Барнауле виновника ДТП с двумя погибшими выпустили на свободу досрочно

mavit
Автор: mavit Январь 8, 2018 05:45

В Барнауле виновника ДТП с двумя погибшими выпустили на свободу досрочно

В ДТП с BMW X5 на пр. Ленина погиб водитель Lada и девушка-пешеход

В Барнауле виновника ДТП с двумя погибшими выпустили на свободу досрочно

Виновника смертельного ДТП на проспекте Ленина освободили досрочно из-за тяжелой болезни.

Как рассказала помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина Политсибру, Центральный районный суд изначально отказал в ходатайстве, но 28 декабря решение было изменено.

Напомним, ДТП произошло на перекресте пр. Ленина и ул. Молодежной 29 апреля 2017 года. Пьяный водитель BMWX5 при попытке пересечь перекресток на красный сигнал светофора врезался в автомобиль Lada Largus, а затем сбил девушку-пешехода. Водитель Lada и девушка скончались от полученных травм.

Октябрьским районным судом Алексей Бикташев, который находился за рулем BMWX5, был приговорен к 6 годам с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его также обязали выплатить семьям погибших 2,5 млн рублей в качестве штрафа.

В Барнауле виновника ДТП с двумя погибшими выпустили на свободу досрочно

Водителя BMW, совершившего смертельное ДТП в Барнауле, штрафовали 34 раза

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mavit
Автор: mavit Январь 8, 2018 05:45
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