В Барнауле во дворе многоэтажки загорелась иномарка

Пожар пытались самостоятельно потушить очевидцы произошедшего

Иномарка загорелась во дворе дома на улице Георгиева в Барнауле, сообщили АиФ-Алтай в МЧС России по краю.

ЧП произошло 26 февраля в 11 часу утра во дворе дома №15. Как пишут подписчики паблика Barnaul22, очевидец произошедшего пинал припаркованные рядом автомобили, чтобы предупредить о пожаре. Потребовалось шесть человек от МЧС и две автоцистерны, чтобы потушить огонь.

В результате пожара поврежден моторный отсеки и салон автомобиля Ford Fiesta. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Пострадавших нет.