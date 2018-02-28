В Барнауле во дворе многоэтажки загорелась иномарка

Пожар пытались самостоятельно потушить очевидцы произошедшего
Иномарка загорелась во дворе дома на улице Георгиева в Барнауле, сообщили АиФ-Алтай в МЧС России по краю.
ЧП произошло 26 февраля в 11 часу утра во дворе дома №15. Как пишут подписчики паблика Barnaul22, очевидец произошедшего пинал припаркованные рядом автомобили, чтобы предупредить о пожаре. Потребовалось шесть человек от МЧС и две автоцистерны, чтобы потушить огонь.
В результате пожара поврежден моторный отсеки и салон автомобиля Ford Fiesta. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Пострадавших нет.
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