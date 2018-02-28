В Барнауле во дворе многоэтажки загорелась иномарка

mavit
Автор: mavit Февраль 28, 2018 11:45

В Барнауле во дворе многоэтажки загорелась иномарка

Пожар пытались самостоятельно потушить очевидцы произошедшего

В Барнауле во дворе многоэтажки загорелась иномарка

Иномарка загорелась во дворе дома на улице Георгиева в Барнауле, сообщили АиФ-Алтай в МЧС России по краю.

ЧП произошло 26 февраля в 11 часу утра во дворе дома №15. Как пишут подписчики паблика Barnaul22, очевидец произошедшего пинал припаркованные рядом автомобили, чтобы предупредить о пожаре. Потребовалось шесть человек от МЧС и две автоцистерны, чтобы потушить огонь.

В результате пожара поврежден моторный отсеки и салон автомобиля Ford Fiesta. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Пострадавших нет.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 28, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • володя

    володя

    Женьку спасать надо а не деньги на нем зарабатывать

    Читать статью
  • Алексей Студентов

    Алексей Студентов

    Неплохо написано,рекомендую...

    Читать статью
  • Анна

    Анна

    А училище для корекционных детей платное еслив закончил одно образование

    Читать статью

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии