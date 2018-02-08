В Барнауле водитель автобуса помог школьнику добраться домой

Инцидент произошел поздно вечером
Родители второклассника благодарят водителя барнаульской маршрутки, который помог ребенку добраться домой. Сообщение появилось в паблике Barnaul22.
Мальчик перепутал автобусы, но понял это, когда оказался на конечной остановке маршрута №75, расположенной возле новой «Ленты». У ребенка не было денег на еще одну поездку.
Водитель автобуса пожалел школьника и бесплатно довез до нужной остановки, откуда мальчик уже доехал домой.
Читайте также
- Прогулка закончилась уголовным делом 4 17.Мар
- Форматы игры в онлайн казино Вулкан Гранд 0 26.Ноя
- Барнаульцы делятся видеозаписями и фото страшного пожара на радиозаводе 0 24.Дек
- Мужчина после ссоры с подругой убил и расчленил ее в Красноярске 0 13.Окт
- Полиция ищет 17-летнюю девушку из Рубцовска 0 15.Окт
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих ЛукахЧитать статью
-
Stroitelstvo.Guru
Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.Читать статью
-
Таня
Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?Читать статью
-
Василий
Интересная игра.Читать статью
-
Татьяна
А когда будет день открытых дверей, чтобы поступить на менеджмент, какие документы понадобятся?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий