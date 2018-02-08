В Барнауле водитель автобуса помог школьнику добраться домой

Инцидент произошел поздно вечером

Родители второклассника благодарят водителя барнаульской маршрутки, который помог ребенку добраться домой. Сообщение появилось в паблике Barnaul22.

Мальчик перепутал автобусы, но понял это, когда оказался на конечной остановке маршрута №75, расположенной возле новой «Ленты». У ребенка не было денег на еще одну поездку.

Водитель автобуса пожалел школьника и бесплатно довез до нужной остановки, откуда мальчик уже доехал домой.