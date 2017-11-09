В Барнауле водитель BMW X5 врезался в дерево и сбежал

ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП
ГИБДД по Барнаулу разыскивает водителя черного BMW X5, который после ДТП скрылся с места происшествия.
ДТП произошло по адресу: пр. Комсомольский, 93. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля BMW X5 совершил наезд на препятствие – дерево. После чего он оставил автомобиль.
ГИБДД обращается к очевидцам с просьбой позвонить по тел.: 39-36-05 или 39-10-90.
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