В Барнауле водитель иномарки пострадала в ДТП с грузовиком

По данным ГИБДД, женщина нарушила правила обгона
Водитель Honda Stream пострадала в результате столкновения с грузовиком в Барнауле.
Как сообщили в ГИБДД, авария произошла в 13:25 часов 8 февраля на шоссе Ленточный бор (объездная дорога в обход Барнаула). По предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель нарушила правила обгона, в результате столкновения с ГАЗ-3307 иномарку выбросило за ограждение проезжей части.
Женщина получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.
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