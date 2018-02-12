В Барнауле водитель иномарки пострадала в ДТП с грузовиком

mavit
Автор: mavit Февраль 12, 2018 17:45

В Барнауле водитель иномарки пострадала в ДТП с грузовиком

По данным ГИБДД, женщина нарушила правила обгона

В Барнауле водитель иномарки пострадала в ДТП с грузовиком

Водитель Honda Stream пострадала в результате столкновения с грузовиком в Барнауле.

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла в 13:25 часов 8 февраля на шоссе Ленточный бор (объездная дорога в обход Барнаула). По предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель нарушила правила обгона, в результате столкновения с ГАЗ-3307 иномарку выбросило за ограждение проезжей части.

Женщина получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

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mavit
Автор: mavit Февраль 12, 2018 17:45
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