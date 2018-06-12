В Барнауле воспитателя детсада обвиняют в жестоком обращении с ребенком

Мать ребенка обратилась в региональный СКР
Жительница Барнаула обвинила воспитателя детского сада в жестоком обращении с ее ребенком.
Женщина написала заявление в алтайский следком в начале июня. По ее словам, сотрудница частного детского сада, куда ходит ее сын, применяла к ребенку физическую силу, а также запирала его в темной комнате.
По факту жестокого обращения с ребенком следствие проводит проверку. В ходе разбирательства будут установлены обстоятельства случившегося.
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Ульяна
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