В Барнауле воспитателя детсада обвиняют в жестоком обращении с ребенком

mavit
Автор: mavit Июнь 12, 2018 23:45

В Барнауле воспитателя детсада обвиняют в жестоком обращении с ребенком

Мать ребенка обратилась в региональный СКР

В Барнауле воспитателя детсада обвиняют в жестоком обращении с ребенком

Жительница Барнаула обвинила воспитателя детского сада в жестоком обращении с ее ребенком. 

Женщина написала заявление в алтайский следком в начале июня. По ее словам, сотрудница частного детского сада, куда ходит ее сын, применяла к ребенку физическую силу, а также запирала его в темной комнате.

По факту жестокого обращения с ребенком следствие проводит проверку. В ходе разбирательства будут установлены обстоятельства случившегося.

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 12, 2018 23:45
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