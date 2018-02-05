В Барнауле выявлены факты слива ЖБО в неустановленные места

В городе проходят рейды
Два факта слива жидких бытовых отходов и один факт складирования снега в неположенных местах были выявлены в ходе рейда 1 февраля в Барнауле.
Водители ассенизаторских машин, сливавшие отходы в ливневые и канализационные коллекторы, были замечены на ул. Власихинской и Звездной. В отношении нарушителей составлены протоколы. Им грозит штраф до 3 тысяч рублей.
Ответственность понесет и водитель самосвала за складирование снега в непредназначенном для этого месте.
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