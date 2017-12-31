В Барнауле за тонировку стекол оштрафовали почти 5 тысяч водителей

Госавтоинспекция предоставила данные за 2017 год

Около 5 тысяч водителей были привлечены к административной ответственности с начала 2017 года за тонировку стекол автомобиля.

По данным ГИБДД по городу, за 11 месяцев составлено 4564 административных материала. Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей.

Водителей предупреждают об опасности при тонировке стекол. Она снижает видимость, особенно в плохую погоду.