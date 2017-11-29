В Барнауле закрыли семь пивных баров за продажу алкоголя после 9 вечера

mavit
Автор: mavit Ноябрь 29, 2017 05:45

В Барнауле закрыли семь пивных баров за продажу алкоголя после 9 вечера

В районах полиция проводит рейды

В Барнауле закрыли семь пивных баров за продажу алкоголя после 9 вечера

Семь пивных баров закрыли в Ленинском районе Барнаула за продажу алкоголя после 9 вечера с начала 2017 года, сообщает городская администрация.

На территории района находится 51 предприятие. Cемь в текущем году закрыли за нарушения. Остальные либо перепрофилировались в кафе, либо стали работать до 21:00. Нарушителей привлекли к ответственности.

На текущей неделе в рамках рейда проверили четыре пивных бара в многоквартирных домах. В отношении бара на ул. Попова, 24 составлен административный материал.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Ноябрь 29, 2017 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии