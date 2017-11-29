В Барнауле закрыли семь пивных баров за продажу алкоголя после 9 вечера

В районах полиция проводит рейды

Семь пивных баров закрыли в Ленинском районе Барнаула за продажу алкоголя после 9 вечера с начала 2017 года, сообщает городская администрация.

На территории района находится 51 предприятие. Cемь в текущем году закрыли за нарушения. Остальные либо перепрофилировались в кафе, либо стали работать до 21:00. Нарушителей привлекли к ответственности.

На текущей неделе в рамках рейда проверили четыре пивных бара в многоквартирных домах. В отношении бара на ул. Попова, 24 составлен административный материал.