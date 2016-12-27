В барнаульском «Ашане» произошло обрушение крыши

ЧП произошло 26 декабря.

В Барнауле в домах на ул.Смирнова пошли трещины из-за строительства высотки

Крыша рухнула в гипермаркете «Ашан», расположенном в ТРЦ «Галактика», сообщает управление МЧС по краю.

Инцидент произошел 26 декабря в 21:50. По данным ведомства, потолочные конструкции торгового центра обрушились под тяжестью снега. Площадь повреждения — 50 кв.метров.

Пострадавших нет. На место ЧП выезжали 26 человек от МЧС и 7 единиц техники.



СК начал проверку по факту обрушения крыши в барнаульском магазине «Ашан»

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