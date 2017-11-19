В Бийске 17-летнего торговца наркотиками осудили на 3 года

Парня задержали, когда он пытался сбыть остатки
17-летнего студента из Бийска осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков в интернете. Подросток отправится в воспитательную колонию на 3 года.
Следователям удалось установить, что в июле 2016 года парень купил в интернете партию наркотиков, расфасовал их на более мелкие дозы и сделал новые «закладки». В августе подросток решил завязать с преступным бизнесом, но дома у него осталось 7 граммов синтетического наркотика.
Спустя полгода студент попытался продать товар, был задержан и заключен под домашний арест.
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Комментарии
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Freddy_Girl31
Правильно сделал!Читать статью
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Игнат
Да крутая играЧитать статью
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Oleg
Оказывается, что сын Анфисы Чеховой до сих пор не видел маму по телевизору. Он думает, что она работает балериной, так…Читать статью
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Крот
Игра клас!Читать статью
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наташа
Ей давно пора сменить визажиста /надеюсь у неё всё наладится .Читать статью
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