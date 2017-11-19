В Бийске 17-летнего торговца наркотиками осудили на 3 года

Парня задержали, когда он пытался сбыть остатки

17-летнего студента из Бийска осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков в интернете. Подросток отправится в воспитательную колонию на 3 года.

Следователям удалось установить, что в июле 2016 года парень купил в интернете партию наркотиков, расфасовал их на более мелкие дозы и сделал новые «закладки». В августе подросток решил завязать с преступным бизнесом, но дома у него осталось 7 граммов синтетического наркотика.

Спустя полгода студент попытался продать товар, был задержан и заключен под домашний арест.