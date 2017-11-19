В Бийске брата с сестрой судят за сбыт опасного спирта

Мужчину также обвинили в даче взятки полицейскому
Брат и сестра из Бийска пойдут под суд за продажу спирта, опасного для жизни и здоровья граждан.
По данным регионального СКР, мужчина вместе со своей младшей сестрой покупали спирт у неизвестного мужчины и продавали его местным жителям. Как показала экспертиза, спиртосодержащая жидкость не соответствовала требованиям ГОСТа и была опасна для употребления.
В доме обвиняемых нашли канистры со спиртом и самогоном.
34-летний обвиняемый, чтобы избежать наказания, предложил полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей. После этого ему было предъявлено обвинение еще и в даче взятки должностному лицу.
Уголовное дело передано в суд.
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Freddy_Girl31
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Игнат
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Oleg
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Крот
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наташа
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