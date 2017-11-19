В Бийске брата с сестрой судят за сбыт опасного спирта

Мужчину также обвинили в даче взятки полицейскому

Брат и сестра из Бийска пойдут под суд за продажу спирта, опасного для жизни и здоровья граждан.

По данным регионального СКР, мужчина вместе со своей младшей сестрой покупали спирт у неизвестного мужчины и продавали его местным жителям. Как показала экспертиза, спиртосодержащая жидкость не соответствовала требованиям ГОСТа и была опасна для употребления.

В доме обвиняемых нашли канистры со спиртом и самогоном.

34-летний обвиняемый, чтобы избежать наказания, предложил полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей. После этого ему было предъявлено обвинение еще и в даче взятки должностному лицу.

Уголовное дело передано в суд.