В Бийске брата с сестрой судят за сбыт опасного спирта

mavit
Автор: mavit Ноябрь 19, 2017 05:45

В Бийске брата с сестрой судят за сбыт опасного спирта

Мужчину также обвинили в даче взятки полицейскому

В Бийске брата с сестрой судят за сбыт опасного спирта

Брат и сестра из Бийска пойдут под суд за продажу спирта, опасного для жизни и здоровья граждан.

По данным регионального СКР, мужчина вместе со своей младшей сестрой покупали спирт у неизвестного мужчины и продавали его местным жителям. Как показала экспертиза, спиртосодержащая жидкость не соответствовала требованиям ГОСТа и была опасна для употребления.

В доме обвиняемых нашли канистры со спиртом и самогоном.

34-летний обвиняемый, чтобы избежать наказания, предложил полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей. После этого ему было предъявлено обвинение еще и в даче взятки должностному лицу.

Уголовное дело передано в суд.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 19, 2017 05:45
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