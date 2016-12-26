В Бийске на улице нашли мертвыми двоих мужчин

Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 16:45

В Бийске на улице нашли мертвыми двоих мужчин

СУ СК прокомментировал информацию о смерти двоих бийчан.

В Бийске на улице нашли мертвыми двоих мужчин

В Бийске на улице нашли мертвыми двоих мужчин

Солдат-срочник из Бийска скончался в воинской части на Камчатке

Двоих мужчин нашли мертвыми в разных районах города Бийска, сообщили АиФ-Алтай в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова, эти случаи никак не связаны между собой: тела мужчин были найдены в разных местах и в разное время. Одного нашли 23 декабря в промышленной зоне, другого – 25 декабря на одной из улиц города. Кроме того, ошибочно считать, что они замерзли.

В первом случае мужчина погиб, по предварительным данным, в связи с имеющимся заболеванием. Другого погибшего нашли в сугробе возле жилого дома. Следствие установило, что бийчанин был сильно пьян. Что стало причиной его смерти, предстоит выяснить судмедэкспертам.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 16:45
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    Саша

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  • Валентин

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