В Бийске осудили брата с сестрой за продажу опасного алкоголя

mavit
Автор: mavit Февраль 14, 2018 23:45

В Бийске осудили брата с сестрой за продажу опасного алкоголя

Бийчанина также осудили за дачу взятки полицейскому

В Бийске осудили брата с сестрой за продажу опасного алкоголя

Брат и сестра из Бийска признаны виновными за продажу некачественной алкогольной продукции.

По данным регионального следственного комитета, 34-летний бийчанин и его 31-летняя сестра зарабатывали на продаже спирта, который предназначен для наружного применения. Как показала экспертиза, спиртосодержащая жидкость не соответствовала требованиям ГОСТа для пищевого алкоголя по наличию ряда веществ.

Следствию не удалось установить личность поставщика опасной продукции. В доме же обвиняемых нашли канистры и бутылки со спиртом и самогоном.

Кроме того, бийчанину предъявлено обвинение в даче взятки сотруднику полиции. Мужчина передал полицейскому 20 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности.

Обвиняемые получили условные сроки. Женщину приговорили к 2 годам лишения свободы, мужчину – к 3 годам. 

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mavit
Автор: mavit Февраль 14, 2018 23:45
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